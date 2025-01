Lettera43.it - Cecilia Sala sarà ospite di Che tempo che fa il 19 gennaio

Ritorno in grande stile per Cheche fa dopo lo stop per le festività natalizie. Il programma in onda su Nove ha anticipato chedella prossima puntata, che andrà in onda domenica 19come sempre a partire dalle ore 19.30. Lo ha annunciato sui social lo stesso conduttore Fabio Fazio con un breve spot contenente le immagini del rientro in Italia della giornalista lo scorso 8dopo 21 giorni di detenzione in Iran. L’appuntamentovisibile anche in streaming sulla piattaforma Discovery+, dove è possibile trovare anche gli episodi di tutta la stagione.Domenica @chechefa torna con. @pic.twitter.com/iPumoLCeGl— Fabio Fazio (@fabfazio) January 15, 2025Articolo completo:di Cheche fa il 19dal blog Lettera43