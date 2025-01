Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Scuola Basket, ko i due gruppi Gold

Prime partite del nuovo anno per le formazioni giovanili di, ad eccezione dell’Under 19, che scenderà in campo il prossimo 20 gennaio sul campo della Polisportiva Masi Casalecchio per il primo impegno del 2025. Sono arrivate invece due sconfitte per gli altri due, ovvero l’Under 17 e l’Under 15: sconfitta interna contro PianetaCesenatico per i primi (61-76), niente da fare sul campo della capolista InsegnareRimini per i secondi (71-34). Soddisfazioni arrivano invece dall’Under 19 Silver, che si aggiudica di misura la stracittadina contro la 4 Torri col punteggio di 53-51; l’Under 17 Silver combatte ma esce sconfitta 46-54 dal derby con la Benedetto 1964 Cento, mentre l’Under 15 Silver non può nulla contro il Royal Finale Emilia (40-73). Passo falso anche per l’Under 14 Silver, sconfitta nettamente 70-30 da GranaroloVillage; bella vittoria per l’Under 13, che ha la meglio 53-37 sui Galliera Lovers.