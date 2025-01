Inter-news.it - Bah, l’Inter non vince la concorrenza. Trasferimento vicino!

Il difensore centrale del Real Valladolid Juma Bah è il giocatore che attrae maggiormenteesse del. Un club inglese ha vinto però lasecondo AS in Spagna.non poteva di certore ladi un club con mezzi estremamente più efficaci, ossia il Manchester City. Il giocatore in questione seguito dalle due società è Juma Bah, difensore del Real Valladolid di appena 18 anni. Il giovane ha esordito in questa stagione in Liga, quindi in Prima Divisione, contro la Real Sociedad e ha raccolto ben 11 presenze sorprendendo il calcio europeo. La dirigenza nerazzurra sembrava poter impensierire il Manchester City, ma non c’è niente da fare.Bah, niente Inter.troppo forte.CONCLUSIONE – Juma Bah è moltoa firmare con il Manchester City.