Quotidiano.net - Alcol contaminato, la strage silenziosa in Turchia: 19 morti in 24 ore a Istanbul

, 15 gennaio 2025 – Anche un sorso di vino può uccidere. Il fenomeno delleperinsta assumendo le dimensioni della. Secondo i media locali, sono 19 le persone che hanno perso la vita asolo nelle ultime 24 ore. Gli intossicati sono 65 – riferisce Ntv – di questi, 43 sono ricoverati in ospedale. Il prodotto adulterato sarebbe stato venduto da un unico negozio che le autorità hanno rintracciato e fatto chiudere. Ma i decessi di questo tipo sono purtroppo comuni in. Nel 2024 si sono contate 24 vittime nella sola, 110 persone sono state ricoverate: 63 licenze di attività commerciali sono stata revocate. Il governatore della regione ha fatto sapere che i casi letali sono in aumento e sui social chiede ai cittadini di prestare massima attenzione.