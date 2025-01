Movieplayer.it - 300, Gerard Butler: "Sul set una quantità incredibile di ferite, ogni giorno qualcuno finiva all'ospedale"

Il divo scozzese ricorda i pericoli sul set di 300 e l'intensità dei combattimenti che hanno causato ferimenti continui nel cast, facendo spesso ricorso all'. Le spettacolari sequenze create da Zack Snyder per 300 sono costate parecchio al cast del peplum, come ha ricordato la star. L'attore ha rivelato che i combattimenti erano talmente realistici e coinvolgenti da causare il ferimento di molti attori e comparse. Parlando con People,ha affermato che un numero "" di attori è rimasto ferito durante le riprese dell'epopea action del 2006 incentrata sulle gesta del re Leonida () mentre guida i suoi 300 soldati spartani in guerra contro un esercito persiano invasore. Il film si è rivelato unsuccesso incassando oltre 450 milioni globali e .