Sport.quotidiano.net - Vuelle, il cambio di passo svelato da King

Leggi su Sport.quotidiano.net

"La differenza sta nel fatto che ora vediamo i frutti del nostro lavoro. Ma ci abbiamo sempre messo l’anima". Così V.J.sintetizza il periodo fruttuoso che ha visto la Carpegna Prosciutto aggiudicarsi 6 delle ultime 7 partite giocate, una fase positiva iniziata il 1° dicembre con la netta vittoria su Cantù che è stata il punto di svolta, sin qui, di una stagione partita malissimo. "C’è stato undi mentalità, soprattutto difensivo, in termini di approccio e dedizione – prosegue nella sua analisi l’ala di Cleveland –. Anche contro Brindisi si è visto, perché quando ci hanno ripreso sul 74 pari non ci siamo fatti sopraffare dall’ansia e abbiamo aumentato l’aggressività in difesa che li ha costretti ad alcuni tiri forzati riaprendo il break a nostro favore. E’ un successo molto importante, anche perché con Brindisi ci eravamo già affrontati in pre-campionato, però all’andata eravamo usciti male dal loro campo".