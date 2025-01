Quotidiano.net - Stretta Usa all’export dei chip per l’Ia. La Ue preoccupata e l’ira cinese

Leggi su Quotidiano.net

della Casa Bianca alle esportazioni diper l’intelligenza artificiale, nel tentativo di limitare l’ascesa tecnologica della Cina e di altri rivali quali la Russia,n e la Corea del Nord. Le nuove disposizioni includono un tetto ai semiconduttori perche possono essere esportati in circa 120 paesi, a esclusione dei 18 più stretti alleati americani. Le aziende che operano nei 120 paesi per i quali sono state imposte le quote possono richiedere all’amministrazione di superare i limiti fissati accettando però alcuni standard per la tutela della sicurezza e dei diritti umani. Il nuovo quadro per le esportazioni crea tre livelli di Paesi per le esportazioni die tecnologie Ia avanzate. Non sono previste nuove restrizioni per partner e alleati come Australia, Giappone, Corea del Sud e Taiwan.