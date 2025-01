Romadailynews.it - Roma: arresti e perquisizioni ad Anzio e Nettuno per narcotraffico

Dalle prime ore della mattina e’ in corso nel territorio di, in provincia di, una vasta operazione finalizzata al contrasto delcondotta dalla polizia di Stato e coordinata dalla procura di Velletri: glie lesono numerosi.L’attivita’ vede l’impiego di oltre 200 agenti, oltre a unita’ cinofile, polizia scientifica, reparti speciali e una aliquota della guardia di finanza per attivita’ specifica.Agenzia Nova