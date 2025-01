Napolipiu.com - Pedullà: “Manna sta piazzando un colpo senzazionale”

: “staun”">Il giornalista di SportItalia rivela la proposta degli azzurri per l’attaccante dei Red Devils. Dopo McTominay, altro rinforzo di lusso per Conte in arrivo.Il Napoli si muove con decisione sul mercato per accontentare Antonio Conte. Secondo quanto rivelato da Alfredodurante Speciale Calciomercato su SportItalia, il club azzurro ha preparato un’offerta importante per Garnacho del Manchester United.“I Red Devils chiedono sessanta milioni per Garnacho, ma la richiesta potrebbe abbassarsi”, ha spiegato il giornalista esperto di mercato. “Il Napoli ha già preannunciato una prima offerta da 45 milioni di euro compresi i bonus. È un passo sostanziale per accontentare Conte”.Giovannisarebbe quindi vicino a piazzare un altrodi prestigio dal club inglese dopo l’arrivo di McTominay.