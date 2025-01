.com - Pallanuoto femminile A2 / Parte la stagione e Moie vuol dire la sua fino in fondo

Il debutto domenica prossima al Palablù, ore 15,30, contro Tolentino. La squadra della confermata coach Stefania Giuliani pronta ad unada protagonista, 14 gennaio 2025 – Ilridalla serie A2 con la conferma della coach Stefania Giuliani.La squadra quest’anno si chiamerà “Team MarcheINCOM” e, sempre più motivata, ha ripreso gli allenamenti dalla fine di agosto per essere pronta a ben figurare e, vincere.Allenamenti intensi e più lunghi: le braccia e le gambe hanno già fatto chilometri in acqua e si sono rafforzate con esercizi in palestra, schemi in difesa e in attacco. Insomma, l’impegno e la voglia di fare bene ci sono tutte!La squadra è quellapassata con qualche leggero ritocco con tutte giocatrici marchigiane, la maggiorcresciute nel vivaio di