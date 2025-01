Oasport.it - Pallamano, verso Italia-Tunisia: la lista definitiva dei convocati azzurri per i Mondiali 2025

All’inizio deidimanca pochissimo. Ancora poche ore e l’inaugurerà il torneo iridato – che si gioca fra Croazia, Norvegia e Danimarca – sfidando alle 17.30 laa Herning, in un incontro valido per il Girone B del Preliminary Round.Dopo giornate di allenamento e anche di attesa, legate alla condizione fisica di alcuni elementi del roster azzurro, lo staff tecnico guidato da Riccardo Trillini ha ufficializzato ladei 18per la rassegna planetaria.Confermato l’inserimento di capitan Andrea Parisini, che si abbina a quello del recuperato Marco Mengon, in un elenco che comprende anche gli acciaccati Umberto Bronzo e Mikael Helmeon. A tal proposito, la FIGH ha informato che l’ala Tommaso De Angelis (in) e il pivot Gabriele Sontacchi (non) resteranno comunque a disposizione per eventuali integrazioni.