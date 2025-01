Superguidatv.it - ‘Ora o mai più’, Valerio Scanu in crisi per le critiche: “Sono traumatizzato”

Leggi su Superguidatv.it

Reduce dal nuovo debutto a Ora o mai più,si é dichiaratoper lericevute nel web e che, intanto, accendono la competizione tra lui e l’altro ex Amici, Pierdavide Carone.o mairiscopre il talento:inTra le novità di inizio gennaio 2025, Ora O Mai Più parte con una prima puntata che registra un dato di ascolti del 18,2% di share e 2,7 milioni di telespettatori, oltre a finire tra i trend di discussione sui social. Questo, complice la partecipazione di ex glorie di Amici. Tra i concorrenti in gioco, intanto,si è lasciato andare ad uno sfogo a margine della prima puntata del talent condotto da Marco Liorni, in un intervento a Citofonare Rai Due.Nel rilasciare le sensazioni a caldo, a fronte della puntata del debutto di Ora o mai più, l’ex Amici di Maria De Filippi si è palesato in: “un po’per quello che ho letto sul web, ma voglio spiegarmi bene – ha fatto sapere, facendo riferimento allenel post-puntata di haters che, in particolare, lo accusano di mancare di empatia.