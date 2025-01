Ilgiorno.it - Nasce a Bergamo il primo sportello contro i maltrattamenti sugli animali: ecco come segnalare i casi

– Apre ufficialmente ailterritoriale. A gestirlo sarà la Lega anti-vivisezione (Lav), che nella provincia è attiva da circa vent’anni. Losarà inaugurato il 29 gennaio alle 10.00 nella Sala Galmozzi del palazzo comunale di, al civico 4 di via Torquato Tasso. L’idea vuole rispondere alla necessità dii numerosidi graviche possono sfociare nella morte degli. L’ultimo rapporto Zoomafia ha contato, nel 2023, oltre 7.117 procedimenti per reati a danni degli, con 3657 indagati (sulle 127 Procure che hanno risposto all’associazione, tre quarti del totale a livello nazionale). Lodiaccoglierà le segnalazioni tramite numero di telefono (344-1362519) e per e-mail (@lav.