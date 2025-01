Liberoquotidiano.it - Matrimonio.com mette in palio 25.000€ per le coppie che si sposano nel 2025

Leggi su Liberoquotidiano.it

- Milano, 14 gennaio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, lancia anche quest'anno il concorso “Vinci 25.per il tuoda sogno”, con cui prevede di regalare una una delleiscritte al sito che pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” nel. Si tratta della terza edizione di un contest a cui solo nel 2024 hanno partecipato circa 100.000e con cui il portale si propone di venire incontro alle esigenze delle, premiandone una che si sposerà nel. Un'iniziativa straordinaria che conferma il costante impegno di.com nell'offrire a tutte leiscritte al sito strumenti utili per l'organizzazione delle nozze dei propri sogni.Il costo medio delle nozze in Italia è pari a 21.