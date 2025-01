Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 7-6, 5-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: contro-break dell’azzurro anche nel 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Scambio molto duro! In rete il rovescio di! Risale!30-40 Prima smorzata del match, perlopiù a segno!15-40 Aveva accorciato di rovescio, era venuto avanti. Il passante nei piedi era stato ottimo di, peccato cheabbia avuto un gran riflesso. Due palle!15-30 Super risposta e dritto vincente inside in del canadese.15-15 Pauroso vincente lungoriga di dritto di.15-0 Servizio vincente al corpo!5-5 ALTRO REGALO! Dritto malamente sbagliato di metri dopo la prima!ci mette lo zampinonel 2° set!30-40 Seconda al corpo e dritto a tutta vincente.15-40 Affossa malamente il dritto in rete! Due palleche valgono ORO!15-30 Super risposta d’indel pesarese!15-15 In mezzo alle gambe! Tweener frontale che era l’unico modo per difendersi, e ha vintoil punto grazie all’errore didi dritto!!!15-0 Servizio, dritto e smash