Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie 6-7 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: arriva finalmente il break del romano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Dritto in rete di.0-15 Brutto errore didopo il servizio.3-2il servizio strappato, conche colpisce malissimo di dritto.15-40 DUE PALLE: si trova in posizione pessima per giocare di rovesciosulla risposta, e infatti palla in rete.15-30 Esce il dritto diin larghezza dopo che aveva comandato lo scambio a lungo.15-15 Dritto largo dia seguire il servizio.15-0gioca una prima chenon controlla.2-2 Ottima seconda di.40-15 Bravo con il rovescio! Non era facile perchéstava comandando con il dritto, einvece quest’ottimo lungolinea.30-15anche il decimo.15-15 Sistema le cose con l’ace