Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: fasi decisive del primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio, che peccato!era riuscito a prendere il comando dello scambio, ma questo dritto in rete vanifica quanto fatto.40-40 Appena largo il dritto incrociato di, si va ai vantaggi per la seconda volta sul suo servizio.40-30 Appena larga la risposta di.30-30 Si difende come può da due smash, sul secondo però la palla esce.15-30 ECCOLO! Il dritto lungolinea vincente di!15-15 Quasi miracolo di, che sullo smash ditenta un difficilissimo recupero di dritto, ma non rientra la palla dopo aver fatto il tragitto tra paletto e seggiolone del giudice di sedia.0-15 Dritto lungo dia seguire il servizio.5-4, arriva il sesto ace dopo 33? di gioco.40-0 Altra buona prima di