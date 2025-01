Cityrumors.it - Kate annuncia: “Cancro in remissione”. Cosa significa e che succede ora

Leggi su Cityrumors.it

La principessa ha confermato che le cure hanno fatto effetto. Ma per lei inizia una nuova fase non sicuramente più semplice rispetto al passatoEra il 17 gennaio 2024 quando la principessaveniva operata all’addome per il tumore. Da quel momento la moglie di William ha iniziato un lungo percorso di cure che l’ha portata anche a pesanti cicli di chemio e a vivere la propria quotidianità in modo privato annullando diversi appuntamenti pubblici. A distanza di un anno, però, è arrivata la notizia che tutti gli inglesi si aspettavano e a darla è stata la diretta interessata.: “in”.e cheora (Ansa) – cityrumors.it, durante la visita all’ospedale dove è stata in cura, hato che il tumore è in. Una buona notizia per lei e per il regno inglese.