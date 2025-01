Sport.quotidiano.net - I titani traslocano al Calbi. United, ipotesi Nicoletti

Da settimane cercano una nuova casa e ora qualcosa sembra che stia per muoversi. Anzi, si è mossa per il San Marino che da domenica prossima, dopo aver per qualche settimana girovagato per la Romagna, da Castiglione di Ravenna a Budrio, metterà su casa allo stadio ’’ di Cattolica. Dove la squadra di mister Biagioni, da qui alla fine del campionato, giocherà tutte le proprie gare interne. Una soluzione a un problema che era diventato tale nel momento in cui il centro sportivo di Acquaviva, dove fino a dicembre i biancazzurri avevano giocato le proprie gare interne, è stato messo al tappeto dalle alluvioni dei mesi scorsi. "Persistendo l’impossibilità di utilizzare impianti in territorio sammarinese regolarmente omologati allo svolgimento delle gare del campionato di serie D – spiegano dal club del presidente Emiliano Montanari – ci vediamo costretti a spostare la sede al di fuori dei confini della Repubblica".