Unlimitednews.it - I primi passi della genitorialità, nuovo corso a Villa Serena a Palermo

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Punto nascita fra i più attivi del territorio siciliano,offre ai futuri genitori il primopensato per prepararsi al meglio alla nascita del loro bambino. Curata dal dottor Giovanni Muscolino, responsabile dell’unità funzionale di NeonatologiaClinica, e tenuta da un team di infermiere pediatriche e di puericultrici di grande esperienza, l’iniziativa costituisce un’opportunità unica per acquisire competenze pratiche e teoriche nella gestione del neonato.Ilsi articola in cinque incontri che prevedono da 5 a un massimo di 10 partecipanti. Dopo l’introduzione a cosa significa realmente diventare genitori, gli argomenti trattati saranno i seguenti: Il parto, la nascita e igiorni di vita in clinica: assistenza cure e informazioni essenziali; Skin to Skin e Bonding: come favorire il legame con il neonato; L’allattamento materno: vantaggi, tecniche, e posizione ideale; La cura del neonato a casa: dal primo bagnetto alla gestione del sonno; Interpretare il pianto del neonato: tecniche di rilassamento e quando rivolgersi al pediatra.