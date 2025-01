Tvzap.it - “Grande Fratello”, Alex Belli interviene sull’eliminazione di Helena

Leggi su Tvzap.it

News Tv.”. L’ex concorrente del reality show di Canale 5sui social dopo l’eliminazione diPrestes, avvenuta nella puntata di ieri sera. Le sue parole hanno spiazzato tutti. Nessuno si sarebbe aspettato un simile affronto al programma. (Continua.)Leggi anche: “”, si scopre una triste verità suPrestesLeggi anche:Prestes, il suo ex fidanzato è un ex concorrente del “GF VIP” molto discusso: di chi si trattaPrestes eliminata dal “”La puntata di ieri sera del “” ha riservato un grandissimo colpo di scena. Al televoto erano finiti, oltre ae Ilaria, punite dalla produzione per la lite accesa avuta nella casa, anche Tommaso, Shaila e Luca. A salvarsi per primi sono stati Tommaso, Luca e Ilaria.