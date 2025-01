Quotidiano.net - Gaza attende la svolta per la tregua. Al fratello di Sinwar l’ultima parola

Leggi su Quotidiano.net

Sottoposti alle energiche pressioni di Joe Biden e di Donald Trump, Israele e Hamas sono ormai prossimi ad annunciare il raggiungimento di un accordo per unae per uno scambio di prigionieri che include il graduale rilascio di 98 ostaggi israeliani, parte dei quali ancora vivi. Mediato da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, l’accordo prevede inoltre l’ingresso immediato adi aiuti umanitari, con centinaia di camion al giorno. Se le prime due fasi (che dureranno mesi) saranno coronate da successo, sarà poi possibile gettare le basi per la ricostruzione della Striscia, col sostegno attivo di diversi Paesi arabi. Ma ancora resta un elemento di incertezza, perché dal suo nascondiglio nel sud della Striscia il leader locale di Hamas, Mohammedminore dell’ex leader Yahia, ucciso da Israele mesi fa – non ha ancora espresso in forma esplicita il suo assenso e continua a fomentare una serrata guerriglia contro l’esercito israeliano.