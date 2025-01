Lanazione.it - Finisce l’era Bulgarella, Lucchese ceduta a una cordata di società lombarde

Lucca, 14 gennaio 2025 –alla presidenza della. Larossonera infatti, dopo le tante estenuanti voci, è stata, come riporta un comunicato diramato questo pomeriggio. “Il Gruppo– si legge nella nota - comunica di aver ceduto il cento per cento delle quote della1905 ad unadicapitanata dall’Avv. Giuseppe Longo, la sola ad aver dato evidenza concreta di garanzie utili al rispetto delle obbligazioni. I piani iniziali del gruppo erano quelli di fare il salto di categoria entro un arco temporale di 5 anni, ma le condizioni di salute del Presidente Andreahanno influito sul completamento di questa avventura imprenditoriale e sportiva, con la conseguente rapida cessione societaria. Un impegno che fino ad oggi il Gruppoha onorato ottemperando a tutte le scadenze economiche previste dalla Lega”.