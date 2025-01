Liberoquotidiano.it - Dall'amicizia Leao-Capo Plaza all'album di Kean: il rapporto tra calcio e rap

e rap sono due mondi che spesso, specialmente negli ultimi tempi, si incontrano e si intersecano. Tanto che la passione per la musica di alcuni calciatori è sfociata in veri e propri, che seguono le influenze della scena americana e di quella europea, mentre quella per ildi tanti artisti ha portato a far nascere amicizie vip. Tutto ovviamente alimentato da un contesto social che permette a calciatori e rapper di mettersi in mostra e mettere in mostra, sfruttando anche la notorietà altrui per far parlare di sé.E quindi appare normale chefesteggi la vittoria in Supercoppa del Milan postando sui social la chat con l'amico, mentre Baby Gang e Lazza pubblicizzano la propria fede rossonera. E così anche Noah Okafor, attaccante rossonero, che ha regalato una maglia con tanto di dedica a Shiva.