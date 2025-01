Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Rublev: forse con Fonseca diventa più duro…

Leggi su Oasport.it

Sul finire della giornata di incontri agli Australian Open 2025, il risultato a effetto è arrivato, ovverodel n.9 del mondo Andreyper mano del brasiliano Joao. Il 18enne verdeoro ha fatto vedere qualità straordinarie nel confronto col top-10 e la vittoria in tre set ha destato non poca impressione per il livello di gioco espresso.Un risultato che riguarda anche Jannik. L’altoatesino (n.1 del mondo) infatti guida la parte diin cui è presente anche. I due quando potrebbero incontrarsi? L’eventualità è solo in semifinale e quindi il percorso che il ragazzo di Rio de Janeiro dovrà intraprendere per giocare contro il campione in carica sarà ancora parecchio lungo.Tuttavia, non un’eventualità così lontana dalla realtà, specie sesaprà replicare la prestazione della serata australiana.