Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi Kadiu in ospedale: "Il mio corpo si è fatto sentire con più violenza"

Momenti di grande paura per. La 32enne insegnante di yoga,del ballerino e coreografo, è stata colta da un improvviso malore sabato scorso, che l’ha costretta a una corsa al pronto soccorso. A raccontare la disavventura è stata la stessa, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui si mostra su un lettino d’con una flebo al braccio.“Diciamo che il miomi haprendere un bello spavento ma come biasimarlo: mi stava semplicemente suggerendo che dovevo riposare mentalmente e fisicamente“, ha scritto, ammettendo di non aver ascoltato i segnali di stanchezza del suo. “Non l’hoe lui si ècon piùimponendomi riposo assoluto. Inizio 2025 col botto, ma a noi piace l’avventura”, ha concluso con una nota di ironia, rassicurando i suoi follower sulle sue condizioni di salute.