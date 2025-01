Terzotemponapoli.com - Camozzi: Garnacho, Chiesa e Rashford

Leggi su Terzotemponapoli.com

Franco, noto agente FIFA, ha parlato in esclusiva a 1 Football Club, trasmissione di 1 Station Radio, riguardo a uno dei giovani talenti più discussi degli ultimi mesi: Alejandro. Secondo l’agente, il Manchester United non è disposto a svendere il suo gioiello, valutandolo ben oltre le cifre riportate dalla stampa. “Il club non lo cederà facilmente”, ha spiegato, aggiungendo che per una partenza diservirà una somma intorno ai 70-75 milioni di sterline, compresi i bonus. Un trasferimento che, per lo United, rappresenterebbe una plusvalenza totale, dato cheè un prodotto del vivaio. Sebbene ci siano rumors sulla sua possibile partenza,è convinto che solo un’offerta consistente possa far vacillare il club inglese.L’Adattamento al Calcio Italiano: Un Percorso Non Facilepotrebbe essere un nome caldo per il mercato italiano, maha espresso alcune riserve riguardo all’immediato impatto del giovane argentino nel nostro campionato.