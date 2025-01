Lapresse.it - Brescia, la denuncia dell’attivista: “Costretta a spogliarmi e a fare squat in questura”

Spogliata durante il fermo in, senza mutande. E’ lashock di alcune attiviste di Extinction Rebellion fermate adopo la protesta di lunedì 13 gennaio davanti ai cancelli della Leonardo SpA: “Dopo oltre 7 ore in, sono state rilasciate le 23 persone di Extinction Rebellion, Palestina Libera e Ultima Generazione” spiega XR in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Sul fatto il vice capogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, ha depositato un’interrogazione parlamentare.