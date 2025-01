Ilrestodelcarlino.it - Beatificazione di Padre Galluzzi, chiusa la fase diocesana

Una cerimonia commossa e partecipata, quella che domenica ha segnato nella chiesa del seminario di Faenza, la chiusura ufficiale delladella causa didiDomenico, proposta, in qualità di Attore, dal Monastero Ara Crucis e avviata formalmente con la seduta di apertura il 30 ottobre 2010., domenicano, fondatore negli anni ‘50 del monastero Ara Crucis di via degli Insorti a Faenza e morto nel 1992, all’età di 86 anni. È stato formatore di novizi e di giovani frati, accompagnatore spirituale di vescovi, presbiteri, religiosi, consacrate, giovani, ragazze, laici, famiglie. Domenica, dopo i giuramenti solenni e seguendo il protocollo del Dicastero delle Cause dei Santi, sono state chiuse e sigillate con nastro rosso e ceralacca le scatole contenenti i documenti raccolti in circa 14 anni, garantendo l’integrità e la salvaguardia di quanto consegnato.