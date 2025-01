Ilrestodelcarlino.it - Appartamento in fiamme, il proprietario respinge i soccorsi

Sarebbe potuta essere una tragedia. Eppure, all’occupante della casa in viale Mosca a Miramare dove nella notte tra sabato e domenica era scoppiato un incendio, è sembrato proprio non importare. Al punto dare i vigili del fuoco intervenuti per sedare l’incendio generatosi nell’abitazione a causa di un malfunzionamento della canna fumaria. I pompieri, allertati per le 3.30 circa, infatti anziché leavrebbero dovuto prima fronteggiare la resistenza opposta al loro intervento dallo stessodell’immobile a fuoco. L’uomo ha infatti impedito inizialmente ai vigili di entrare, tornando sui propri passi solo dopo l’intervento della polizia e della sorella dell’uomo, che lo hanno convinto a ripensarci per non far andare tutta la casa in cenere. Una volta all’interno infatti i vigili del fuoco si sono trovati di fronte a una situazione al limite, viziata da numerose criticità come l’impianto elettrico obsoleto o un camino non a norma al pari della canna fumaria, alla quale è stato rilevato mancasse l’adeguata manutenzione.