Iltempo.it - "Vedrà prima Meloni". Sgambetto di Trump a Starmer, è il nuovo corso Usa

Essere il primo ad incontrare ilpresidente degli Stati Uniti è senza dubbio un onore. Un onore che in genere è riservato al premier britannico. Condividendo Washington e Londra un passato comune e la vittoria nella Seconda guerra mondiale che ha liberato l'Europa (e il mondo) dal nazismo. Ma questa volta il protocollo potrebbe non essere rispettato. E laa varcare la soglia della Stanza Ovale potrebbe essere lei, Giorgia, primo ministro di un Paese, l'Italia, che quel conflitto l'ha perso ma ha saputo ricostruire un solido rapporto di alleanza e amicizia con gli Usa. Al numero 10 di Downing Street, rivela il quotidiano «The Guardian», Keir«trema». Teme di perdere quest'onore. Una figuraccia internazionale! Tanto che il Foreign Office è già al lavoro per convincere, persuadere, limare e casomai far fronte allo smacco che verrà.