Quotidiano.net - "Un evento sempre più internazionale"

Leggi su Quotidiano.net

L’PIÙ ATTESO al mondo per il settore della gelateria, pasticceria, pizza e non solo èpiù. Ad annunciarlo è Corrado Peraboni (nella foto), amministratore delegato di Italian Exhibition Group, che ospita, dal 18 al 22 gennaio, la quarantaseiesima edizione di Sigep World, The World Expo for Foodservice Excellence. "L’edizione 2025 si connota per la forte crescita dell’internazionalità", sottolinea Peraboni. "I numeri della passata edizione sono già stati superati – precisa – dato che quest’anno prevediamo l’arrivo di circa 3 mila buyer da tutto il mondo. Un processo che, grazie alla collaborazione con l’Agenzia Ice e alla rete di regional advisor di Ieg, passa anche dal coinvolgimento diretto dei principali decision maker del settore. Altra novità 2025 è la presenza di un guest country come l’Arabia Saudita.