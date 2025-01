Iodonna.it - Un appello per rendere un po' più caldo l'inverno per i tanti animali che lo passeranno in un box: gradite vecchie coperte, trapunte dismesse e... piccole grandi donazioni

La vita di cani e gatti senza famiglia non è facile in nessun periodo dell’anno, ma il periodo invernale è particolarmente critico. Gli ambienti dei rifugi, anche quelli ben strutturati, non possono garantire il calore di una casa, né in senso proprio, né in senso metaforico, nonostante la dedizione degli operatori. Tra cani, volpi e rapaci, nella clinica veterinaria di Monica Pais. Il trailer del doc “Altri” X Leggi anche › Più adozioni (consapevoli) per tutti, un sito raggruppa cani e gatti dai rifugi italiani “Dona una coperta”, la campagna per proteggere dal freddo cani e gatti nei rifugi«La nostra priorità è sempre trovare una casa e una nuova vita per ogni cane e gatto che accudiamo», spiega Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection.