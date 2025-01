Justcalcio.com - TS – 40 milioni chiesti al Milan. Prossimo gioiello via

2025-01-07 15:01:00 Arrivano conferme da TS:TORINO – Il fresco rinnovo ha inteso blindare Ricci al Torino: la firma sul nuovo contratto con scadenza slittata al 2028 e stipendio aumentato però non equivale alla stretta di un patto a tempo indeterminato. L’azzurro sempre più radicato nell’Italia di Spalletti, e che sta spiccando il volo in Nazionale grazie al buono offerto in granata, inizia in maniera legittima a nutrire ambizioni che questo Toro non può soddisfare. E quando gli apprezzamenti arrivano da Manchester City e Real Madrid in Europa, o dae Inter in Italia, va da sé che alzare lo sguardo per guardarsi attorno, o dare mandato a chi di dovere perché lo faccia, diventa non solo comprensibile, ma anche opportuno. Rinnovando, Ricci ha messo la società in una posizione tale da poter trattarne l’uscita senza trovarsi, stretta nei tempi, a doverne deprezzare il cartellino.