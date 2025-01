Ilrestodelcarlino.it - Tra spie, processi e tradimento. Dialogo ‘A proposito di Dreyfus’

In occasione della mostra ‘Ebrei nel Novecento italiano’, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di via Piangipane propone la serie di incontri online su Zoom, ‘Ultime dal ‘900’, dedicata al mondo dell’informazione e della comunicazione nel XX secolo e realizzata con la collaborazione della redazione di Pagine Ebraiche, il giornale dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Il prossimo appuntamento è previsto per oggi alle 18.30 e si intitola ‘Adi. Il 13 gennaio del 1898 Émile Zola pubblicò su L’Aurore il celebre testo J’Accuse.! in cui denunciava pubblicamente il processo ai danni del capitano francese Alfred Dreyfus, accusato di alto. Un caso che scosse l’Europa intera e divenne l’emblema delle derive raggiunte dall’antisemitismo. A discuterne, nel corso dell’evento previsto per il pomeriggio di oggi, saranno Enrico Serventi Longhi (Università degli Studi di Messina), autore del contributo ‘Echi italiani dell’affaire Dreyfus: la stampa e l’antisemitismo’ presente sul catalogo di Ebrei nel Novecento italiano (Sagep, 2024) e del libro ‘Il dramma di un’epoca.