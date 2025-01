Ilveggente.it - Sinner lascia tutti a bocca aperta: il suo segreto è stato svelato

, giustizia è fatta: finalmente tutta la verità.Ormai si sa: ogni italiano che sia degno di questo nome cerca sempre, a qualunque latitudine si trovi, i sapori della propria terra d’origine. E sembra non fare eccezione Jannik, che, abituato com’è alla cucina del Bel Paese, fa fatica, talvolta, a farsi andare bene le tradizioni e i piatti tipici dei numerosi Paesi stranieri che visita ogni anno in occasione dei vari tornei.: il suo(AnsaFoto) – Ilveggente.itSi dà il caso, però, che a Melbourne abbia trovato, fortunatamente, un locale che fa al caso suo. Anche quest’anno, come nei precedenti, una delle tappe fisse per lei e per il suo team – arricchitosi, nei mesi scorsi, di due nuovi elementi, in sostituzione di Ferrara e Naldi – è il locale “La pizzeria italiana” di Antonio Sanna.