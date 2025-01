Ilrestodelcarlino.it - Sin dall'inizio forza Bologna, mini maglie rossoblù ai nuovi nati in città

, 13 gennaio 2025 – Sin. Parafrasando uno dei mantra e dei cori più famosi intodai tifosi, la società di Joey Saputo ha presentato l’omonima iniziativa ideata in collaborazione con il Comune die con supporto di Macron e delle aziende partner Saputo, Selenella e Lavoropiù: le nuove nate e idellariceveranno un dono speciale, maglia delin formato “Infant”, inserita in un apposito cofanetto con i colori del club. L’iniziativa prevede la consegna contestualmente alla registrazione della bambina o del bambino, in uno dei punti adibiti presso l’ospedale Sant’Orsola Malpighi, l’ospedale Maggiore e il Settore Servizi Demografici del Comune di. Sinè stata presentata nella Sala Savonuzzi di Palazzo d’Accursio, alla presenza di Claudio Fenucci, dei partner e delle istituzioni.