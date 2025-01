Inter-news.it - Serena: «Napoli ha un vantaggio rispetto all’Inter. Thuram? Che evoluzione!»

Aldoha espresso il suo punto di vista in merito alla lotta scudetto, con Inter eindirizzate verso un duello infinito: poi un elogio a Marcusper la sua.IL RAGIONAMENTO – Aldoha parlato a Radio TV Serie A della corsa scudetto tra Inter e, sottolineando come gli azzurri possano sfruttare un: «Il fatto che la squadra di Antonio Conte non debba giocare le coppe è un grande punto a suo favore. Immagino un duello con i nerazzurri, che avranno da disputare invece più partite nelle altre competizioni stagionali».sulla crescita diL’ELOGIO –ha poi posto l’accento sulla “trasformazione” di Marcusdal momento del suo approdoad oggi: «Io penso che il francese abbia avuto un’straordinaria, durante la sua avventura in nerazzurro.