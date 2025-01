Liberoquotidiano.it - Rives Spray da 20 anni leader nel mercato dell'applicazione di vernici intumescenti rei

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tra le aziendenel settore si distingue, una realtà lombarda con sede a Buccinasco, specializzata nella protezione passiva antincendio. Fondata e guidata dal giovane imprenditore Luca Gaudio, con oltre vent'di esperienza nel settore laè sinonimo di innovazione, qualità e affidabilità. L'azienda offre soluzioni avanzate per edifici residenziali, strutture industriali e spazi pubblici, posizionandosi come punto di riferimento grazie a un approccio che combina tecnologia all'avanguardia e attenzione al dettaglio. Utilizzando tecniche didi ultima generazione,è in grado di garantire una resistenza al fuoco che può raggiungere i 240 minuti. Questo risultato è il frutto di un impegno costante nell'aggiornamento tecnico e nella formazione del personale, oltre che'impiego di materiali certificati e dalle prestazioni elevate.