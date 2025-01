Ilfattoquotidiano.it - “Per i pazienti cronici la sanità è una Via Crucis. Emergenza preoccupante in un’Italia di anziani, la politica tagli le armi e non le cure”

Per definire il percorso a cui è costretto un paziente cronico in Italia oggi, il professor Loreto Gesualdo utilizza la metafora della “Via”. Un continuo su e giù tra medico di base e specialisti, fatto di viaggi tra un ambulatorio e l’altro, di prescrizioni e piani terapeutici diversi, di tempo, energie e denaro sprecati. Secondo il presidente della Federazione Italiana Società Medico-Scientifiche (Fism) e ordinario di Nefrologia presso l’Azienda ospedaliera universitaria del Policlinico di Bari, il nostro Servizio sanitario nazionale non è pronto al momento per affrontare il crescente problema delle patologie croniche. L’invecchiamento della popolazione, la mancanza di risorse e l’assenza di unaterritoriale strutturata rischiano di far saltare il banco nei prossimi anni. “Dobbiamo risolvere la dicotomia tra ospedale e territorio, integrandoli efficacemente”, spiega a ilfattoquotidiano.