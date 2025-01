Anteprima24.it - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Sole-Terra-Marte perfettamente allineati: ecco quando si potranno vedere

Tempo di lettura: < 1 minutoLa configurazione diè una condizione particolarmente favorevole per l’osservazione del pianeta. Il fenomenodel prossimo giovedì offrirà uno spettacolo celeste indimenticabile; nella costellazione dei Gemelli,brillerà in cielo come mai prima. Il pianeta rosso sarà al massimo della luminosità e a una distanza di soli 96,29 milioni km dalla.Durante l’opposizione didel 1636, l’astronomo napoletano Francesco Fontana realizzò il primo disegno del pianeta, raffigurando caratteristiche della sua superficie. Con successive osservazioni, fino all’opposizione del 1638, Fontana poté verificare e affermare cheruota intorno al suo asse come fa la.Uno spettacolo che avviene ogni due anni, il prossimo allineamento tra i tre corpi del Sistema solare sarà il 17 febbraio 2027, mentre per trovarealla minima distanza dalladi soli 55,96 milioni di km occorrerà aspettare il 15 agosto 2050.