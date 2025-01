Iltempo.it - "Non accadrà nulla". Clostebol, l'ottimismo di Sinner

tranquillo sul caso«Ognuno di noi nella vita passa dei momenti belli e dei momenti difficili, per me questo non è stato un periodo facile ma sono ottimista». Così Jannikha risposto con grande serenità a una domanda sul casoche lo vede coinvolto, nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria al primo turno degli Australian Open contro il cileno Nico Jarry. «Mi hanno sempre detto che non era colpa mia, che non c'era volontarietà e in più quello che avevo in corpo era un valore talmente basso che non credo potrà accadere. Vedremo, io so quello che è successo, io so la verità e per me cambia poco», ha aggiuntocome riporta Supertennis. Il numero 1 del mondo ha vissuto con la giusta serenità la vigilia del suo primo match dell'anno: «Sono arrivato in Australia abbastanza presto - conclude - ho fatto due esibizioni e ho cercato di entrare nel torneo con la mentalità giusta.