Ilrestodelcarlino.it - Lupo avvistato tra le case. “Non è aggressivo, ma serve accortezza”

Monte San Martino, 13 gennaio 2025 – Allarme. Continuano gli avvistamenti che si sono verificati nelle ultime settimane nel centro abitato di Monte San Martino. E desta sempre più preoccupazione; in uno di questi episodi, il predatore ha aggredito un animale domestico uccidendolo. Da giorni l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Pompei, è in contatto con la prefettura e la polizia provinciale attraverso continui aggiornamenti sulla situazione. La polizia locale del Consorzio Marche monitora il territorio comunale, con il responsabile del distretto Val di Tenna / Monte San Martino Francesco Ciarrocchi che coordina le operazioni: “Ricevo costantemente aggiornamenti da parte della popolazione che avvista ile stiamo circoscrivendo l’area di azione dell’animale. In caso di incontro con ilè necessario non avvicinarsi e non tentare di attirarlo.