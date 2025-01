Thesocialpost.it - Lule. Un viaggio tra 12 anime del femminile nei racconti di Cinzia Mescolini

è una donna. Anzi no, è una bambina. Nemmeno.è dodici donne. Non ci siamo.è la protagonista di un libro. Ancora no.è tutto questo e niente di ciò perché ogni tentativo di definirla rischierebbe di chiuderla dietro le sbarre di una gabbia semantica che limiterebbe la sua forza narrativa. Alloraè una sorta di sinfonia che ora assorda gli occhi del lettore come la Nona di Beethoven, ora invece si fa quasi impercettibile prestandosi a fare da sfondo ad altrui vicende. È un fil rouge che si dipana lungo i dodiciche compongono l’opera prima dibrevi ma non piccoli perché nel tempo narrativo di una manciata di pagine l’autrice riesce a toccare temi importanti quali il femminicidio, la violenza di genere, il rapporto conflittuale genitori-figli, il diritto alla genitorialità, l’ipocrisia, l’emarginazione, l’alienazione causata dalla tecnologia.