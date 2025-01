Lettera43.it - Lorenzo Vitali è il nuovo Chief administrative officer dell’As Roma

Leggi su Lettera43.it

L’Asha nominato, già Direttore legale del club giallorosso dal 2020, come suooltre che General Counsel. Le responsabilità del dirigente passano dall’essere strettamente legate al settore legale all’area amministrativa, com’era già successo nel settembre 2024. Quattro mesi fa, infatti,è stato scelto come amministratore delegato ad interim dopo le dimissioni dell’ex ceo Lina Souloukou. La nomina è arrivata pochi giorno dopo quella di Alessandro Antonello, passato dall’Inter allaper ricoprire proprio il ruolo di amministratore delegato.Roberto Gualtieri,il dirigente dellaFlorent Ghisolfi (Getty Images).Chi èsi è laureato all’università Cattolica del Sacro Cuore di Miliano e si è specializzato alla University of Chicago Law School.