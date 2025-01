Anticipazionitv.it - Lorenzo Spolverato minaccia ancora il Grande Fratello: poi mette in guardia Helena

Leggi su Anticipazionitv.it

dirà davvero addio alcosì come sta prondo di fare? Le sue dichiarazioni, sempre cariche di tensione e promesse non mantenute, hanno acceso il dibattito tra i coinquilini e il pubblico. Da giornidi abbandonare il programma, ma finora non ha mai messo in atto le sue parole. Un comportamento che alimenta le dinamiche nella Casa, ma anche lo scetticismo tra i concorrenti. Scopriamo le sue ultime dichiarazioni e i messaggi che ha lanciato in vista della nuova puntata.Le promesse non mantenute daSolo una settimana fa,aveva dichiarato che avrebbe lasciato il reality se la produzione non avesse preso provvedimenti controPrestes. “Io non accetto che passi tutto in silenzio,” aveva detto con fermezza.