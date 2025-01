Oasport.it - LIVE Sinner-Jarry 7-6, 7-6, 6-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: n.1 imballato, poi si scioglie alla distanza

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVERRÀ ASSOLTO O CONDANNATO AL TAS? L’ANALISI GIURIDICA DI AMBESI: “NESSUNA COLPA O NEGLIGENZA”LA CRONACA DELLA PARTITALA CONFESSIONE DIDOPO LA VITTORIA SUQUANDO GIOCALA PROSSIMA PARTITA E CHI AFFRONTERÀ7.03 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.7.01, a nostro avviso, oggi ha giocato sotto il 50% del suo potenziale. C’era tutta la ruggine da smaltire dopo la lunga preparazione invernale. Inoltre ha trovato un avversario che ha offerto un tennis di altollo per oltre 2 ore, prima di crollare al terzo. Adesso il n.1 avrà modo di crescere di condizione partita dopo partita.7.00 24 vincenti e 12 errori gratuiti per. 40-50 invece il computo per