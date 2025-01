Ilfoglio.it - Le campagne pubblicitarie e le provocazioni negli scatti di Oliviero Toscani

Lee le foto dihanno cambiato la comunicazione pubblicitaria. Il fotografo, avvezzo alle, è morto a 82 anni il 10 gennaio 2025; era uno dei più noti in Italia, famoso per l'uso di immagini forti e scioccanti, destinate a stimolare discussioni. Ha spesso trattato temi delicati come il razzismo, per esempio nella campagna "Nudi come" in cui ragazzi e ragazze si abbracciano per valorizzare i valori della diversità e dell'uguaglianza, o la campagna "Cuori" con la celebre foto dei tre cuori umani con le scritte "white, black e yellow", del 1996, che invita l'osservatore a notare come non vi sia alcuna differenza tra un cuore e l'altro.ha affrontato altri temi come: la malattia nella campagna Benetton del 1991 per la lotta all'AIDS: "Preservativi" he ritraeva una serie di preservativi colorati, come un potente affresco contemporaneo che esalta l'idea del sesso come cosa sicura e giocosa.