La Promessa anticipazioni spagnole | Vera e Teresa fanno una scoperta clamorosa

Cosa accadrà nelle prossime puntate La? Leche arrivano dalla Spagna promettono trame ricche di colpi di scena. Stando a quanto riportato dagli spoiler iberici, una nuova avvincente storia prenderà il via nel momento in cuitronno un passaggio segreto nella camera di Cruz: quali segreti nasconderà il misterioso passaggio?La, trame: nuovi colpi di scena a palazzoDopo la morte di Jimena, Manuel caccerà via Abel, accusandolo di aver coperto le menzogne della moglie. In seguito il marchesino convolerà a nozze con Jana, e per Cruz e Alonso il matrimonio del figlio con una semplice domestica sarà un boccone davvero amaro da mandare giù. Ma gli sconvolgimenti non finiranno qui, e un nuovo inquietante segreto si farà presto strada.La misteriosa storyline prenderà il via nel momento in cui– intente a pulire la camera di Cruz – noteranno un passaggio segreto.