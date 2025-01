Ilrestodelcarlino.it - Indagini sulla guerriglia a Bologna, video e telecamere al setaccio: caccia ai responsabili

, 13 gennaio 2025 – Decine e decine di filmati. Centinaia di minuti e frame. È un lavoro immane quello che già stanno svolgendo i poliziotti della Digos e i carabinieri del nucleo Informativo per riuscire a risalire all’identità degli autori delle violenze che hanno sconvolto la città sabato. Massimiliano Donati In particolare, gli operatori stanno concentrando l’attenzione sulle immagini riprese dalle tantissimecamere di sorveglianza pubblica presenti nelle strade dove sono avvenuti gli assalti. Il presidio per Ramy si trasforma in: le foto degli scontri Questa volta, se possibile, si tratterà di un lavoro ancora più complesso visto che la maggior parte dei facinorosi non fa parte di gruppi antagonisti o anarchici già noti, ma si tratta di ragazzi, anche molto giovani, non politicizzati.